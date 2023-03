Una nuova strada con marciapiedi e pista ciclabile a Fossamastra

Il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino hanno effettuato un sopralluogo all’area ‘ex Fusione Tritolo’, che fa parte di un più ampio lotto di terreno in località Pagliari, nella zona del Levante cittadino – confinante con la Darsena Fossamastra-Pagliari attraverso l’attuale via Privata Enel – dove sono in corso delle opere di urbanizzazione. L’area, in gran parte abbandonata sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ospitava solo nella parte più meridionale del comparto, un’area di sosta attrezzata per i camper e caravan. Il progetto è stato quello di creare un’insieme di opere di urbanizzazione che consentono un’ottimale fruizione dell’area in previsione del successivo intervento (da realizzarsi tramite Puo di iniziativa privata) per la realizzazione di un nuovo polo per la nautica dedicato al refit and repair.

L’intervento in fase di ultimazione prevede la realizzazione di una nuova viabilità (strada, marciapiedi e ciclabile) interna al distretto e di una parte esterna per il collegamento con la esistente viabilità per Pitelli, per una lunghezza complessiva di circa 400 metri, compreso un nuovo ponte in cemento armato per l’attraversamento del fosso di Pagliari e dei muri di contenimento necessari; inoltre vi saranno interventi di mantenimento boschivo nelle aree tra la nuova strada e il quartiere residenziale di Pagliari; poi è prevista anche la costruzione di un impianto di illuminazione pubblica, raccolta acque meteoriche, reti di sottoservizi necessari al distretto; e poi ancora parcheggi pubblici e due cabine Enel per la trasformazione di energia elettrica per il comparto.