Una mostra dedicata a Marconi

La sezione Spezzina dell’Associazione Radioamatori Italiani ha allestito nel centro storico di Brugnato una mostra permanente dedicata a Guglielmo Marconi.

Grazie alla disponibilità del Sindaco e della giunta comunale che ha deliberato in merito, è stato destinato uno spazio espositivo nel quale si snoda un percorso che illustra la vita e l’opera del grande scienziato bolognese inventore della radio e grazie al quale è oggi possibile comunicare con chiunque e ovunque sulla terra per mezzo degli smartphone. La mostra espone una serie di pannelli che descrivono la vita scientifica di Marconi ed una esposizione di apparati radio civili e militari, di interesse storico risalenti agli anni ‘40 e al periodo storico della guerra fredda.

Gli appartati sono parte delle donazioni Bianchi di Genova e Ivano di Borghetto Vara che hanno voluto valorizzare i pezzi collezionati affinché non vadano dispersi e rimangano a testimonianza della storia, non solo tecnico-scientifica del secolo scorso. Da ricordare un aneddoto che lega in qualche modo Marconi al territorio della Val di Vara: mentre si recava in auto a Genova, poco fuori Borghetto Marconi fu vittima di un incidente in cui perse un occhio.