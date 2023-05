Una mano all’Emilia Romagna L’impegno di Astrofili e Lega

Non solo incontri di approfondimento astronomico e ricerche, ma anche il generoso impegno per una causa importante. L‘associazione Astrofili Spezzini organizza, infatti, una raccolta di beni per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. L‘operazione, indirizzata alla zona nord-ovest alta della città (La Chiappa, Foce e Marinasco) avrà inizio domani, dalle 9.30 alle 15, al parco dell’Osservatorio di Monte Viseggi (via Viseggi 15) che aprirà in via eccezionale per l‘occasione. Tutti i materiali raccolti verranno consegnati dai soci alla Protezione civile di Borghetto Vara per il successivo trasporto nelle zone colpite dall’alluvione. Sono graditi, fanno sapere gli Astrofili, i seguenti beni: generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona, power bank, prodotti per pulizia e sgombero (consultare lista della Protezione civile Emilia Romagna), stivali, guanti, pale, secchi, caschi, stracci, tira acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni, cassette di plastica, pompe di sollevamento, idrovore, idropulitrici, generatori e bobcat con pala. Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 320 6767703 via Whatsapp.

Anche la Lega si mobilita in una raccolta di materiali necessari per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. I materiali saranno consegnati alla Protezione civile sarzanese che nei prossimi giorni sarà presente nelle zone più colpite dall’alluvione. "È un momento molto difficile per l’Emilia Romagna, alla quale vanno i nostri pensieri e la nostra vicinanza – sottolinea il segretario provinciale della Lega, Stefania Pucciarelli – Non si può restare a guardare, per questo abbiamo cercato un modo per contribuire concretamente ad aiutare la popolazione. Nasce così questa raccolta di materiali, che saranno poi affidati alla Protezione civile di Sarzana e arriveranno là dove c’è più bisogno".

I materiali richiesti sono badili, tira acqua, stivali in gomma e stracci. La raccolta verrà effettuata a Sarzana, al point della Lega in via Mazzini, oggi dalle 17 alle 19 e domani dalle 17 alle 18:30; alla Spezia nella sede provinciale della Lega, oggi pomeriggio dalle 17 alle 19.