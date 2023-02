Una lunga fiaccolata per manifestare contro la guerra

‘Fermiamo la guerra in Ucraina’, lo slogan della fiaccolata per la pace in programma domani, con partenza del corteo, alle 18, da piazza Garibaldi e arrivo in piazza Sant’Agostino. Cresce di giorno in giorno la mobilitazione della società civile italiana ed europea a sostegno di percorsi reali di Pace per l’Ucraina, a partire dal cessate il fuoco per arrivare ad un vero dialogo con negoziati di pace. L’iniziativa coordinata da Europe for Peace, dopo mesi di azioni condivise per la pace, vivrà un momento di culmine nei numerosi eventi di piazza convocati nel primo anniversario dell’invasione russa del 24 febbraio 2022. Sono già 50 le città con iniziative confermate in Italia (tra cui La Spezia). Tutte le iniziative si inseriscono nel solco delle richieste di Pace già condivise in occasione della grande manifestazione nazionale di Roma con oltre 100.000 partecipanti dello scorso novembre. Ma anche in tutta Europa le iniziative sono numerose: oltre 20 appuntamenti in Germania (tra cui Berlino, Francoforte, Amburgo) e Spagna (tra cui Barcellona, Madrid, Siviglia) e Portogallo. Più di 15 gli eventi confermati anche in Francia (compresa Parigi) e mobilitazioni programmate anche a Londra, Bruxelles e Vienna.