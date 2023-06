Una gara di solidarietà per l’Emilia Convoglio della Pubblica a Faenza

“Quando la solidarietà chiama Monterosso risponde”. E così ier i militi della PA si andati a Faenza, una delle zone più colpite dell’Emilia, portando materiali di prima necessità richiesti dalla loro Consorella, che sta operando per prestare aiuto e soccorso alla popolazione romagnola. Articoli per la scuola, prodotti per l’igiene personale, articoli per la pulizia, cibo e molto altro, sono stati richiesti per soddisfare le esigenze più urgenti. Una raccolta fondi lampo che è durata che ha raccolto oltre duemila euro, utilizzati per l’acquisto dei beni necessari. Numerosi anche i materiali donati da fornitori, ristoratori e privati, che hanno contribuito a riempire un’ambulanza e un furgone. Un’onda di solidarietà che ha coinvolto tutta la comunità e così anche i genitori dei bambini e le insegnanti delle primarie e dell’asilo che hanno devoluto una parte del ricavato della Festa dei Limoni. A viaggiare con la squadra anche il sindaco, Emanuele Moggia.