Una flessione del 10-15 per cento: "Ma il porto spezzino può reggere"

Alessandro Laghezza, capo di un gruppo che ha 250 dipendenti e che ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 50 milioni di euro, guarda con preoccupazione alla crisi del Mar Rosso che sta paralizzando il canale di Suez, ma sottolinea come il porto spezzino possa avere qualche carta in più da giocare rispetto agli altri scali italiani. Il Mar Rosso è una rotta fondamentale per il transito commerciale. Gli attacchi dei militanti Houthi dello Yemen alle navi mercantili che devono percorrerla stanno creando non poche difficoltà al transito delle merci.

Come si riflette tutta questa situazione sul nostro porto?

"Il quadro generale non è semplice perché dal canale di Suez passa il 44% dell’import-export nazionale, con un valore complessivo di centocinquanta miliardi di euro. L’Europa stessa è il più grande commerciante di beni dopo la Cina, e attraverso il Mar Rosso dal 12 al 15% di tutti i flussi commerciali e dal 25 al 30% del traffico globale dei container. Complessivamente il traffico è calato ma non si è fermato. Sul porto spezzino la flessione è quantificabile in un 10-15%".

Perché crede che Spezia abbia maggiori chances di superare la crisi?

"Perché noi abbiamo un vantaggio strategico. La nostra posizione in relazione a Gibilterra ad esempio ci favorisce rispetto ai porti dell’Adriatico. In più avere a disposizione un’area come il retroporto di Santo Stefano ci garantisce un polmone logistico, una grande area magazzini che possono risultare una carta vincente".

Quali sono invece gli elementi di maggiore preoccupazione?

"Per adesso la crisi nel Mar Rosso sta comportando uno slittamento di quindici giorni nella velocità del transito delle merci. È una situazione gestibile nel breve periodo ma non nel lungo. Se il problema dovesse persistere si individueranno altre vie: quella area per le merci urgenti, quella via treno dalla Cina e dal Nord Europa. Uno scenario che penalizzerebbe non poco i porti italiani".

Come valuta la possibile partecipazione dell’Italia ad una missione europea di difesa armata delle navi mercantili?

"Positivamente. Se il problema dovesse persistere un intervento a tutela degli interessi nazionali si renderebbe necessario".

Vimal Carlo Gabbiani