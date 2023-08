Una finestra sul mondo "La moderna diplomazia arricchisce il Pil del paese"

Per il secondo anno consecutivo, Lerici è tornata ad ospitare i volti della diplomazia italiana, aprendo una finestra sulle vicende più importanti del panorama internazionale attraverso lo sguardo di chi quei fatti li ha direttamente vissuti. Nello scorso week end infatti, Stefano Stefanini, lericino, ex ambasciatore e consigliere Nato, ha dialogato sul palco di Rotonda Vassallo con l’ambasciatore Luca Ferrari, diplomatico di lungo corso, che nella sua carriera ha svolto incarichi in luoghi centrali del mondo: da Mosca a Washington fino all’Arabia Saudita. Dal 2019 al 2022, nel pieno della pandemia da coronavirus, Ferrari è stato ambasciatore in Cina, aiutando la comunità italiana presente nel Paese, in quei difficili momenti. Oggi, l’ambasciatore è il cosiddetto sherpa, il diplomatico rappresentante personale della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il G7 e il G20. Gli Abbiamo rivolto alcune domande in occasione della serata.

Ambasciatore è più di 30 anni che lavora nel mondo della diplomazia. Com’è cambiata, se è cambiata, la diplomazia oggi?

"È cambiata tantissimo, si è modernizzata, è diventata una diplomazia molto economica, che serve al sistema Paese e porta più di 2 punti di PIL ogni anno, semplicemente con quello che facciamo all’estero. Una diplomazia al servizio del cittadino ma anche al servizio delle imprese".

Di tutti i ruoli che ha ricoperto c’è un’esperienza che le è rimasta più nel cuore?

"Forse questi ultimi tre anni che ho trascorso in Cina. Ho vissuto il covid dove è scoppiato, dove si è evoluto e poi è terminato, perché la Cina è stato il primo Paese a chiudere e l’ultimo a riaprirsi. Ho vissuto delle situazioni umane al limite dell’inverosimile ma anche molto belle, con una comunità italiana che si è stretta attorno a me e l’ambasciata attorno a loro. Siamo stati molto uniti e abbiamo superato momenti molto difficili, per cui è un po’ un paradosso, ma è nella difficoltà che forse ho vissuto uno delle mie sedi più interessanti".

Qual è stato il ruolo della diplomazia in quella situazione?

"È stato come quello del comandante di una nave. Siamo rimasti a bordo, non abbiamo mai chiuso. Tante ambasciate hanno chiuso, hanno evacuato noi non l’abbiamo mai fatto. Siamo rimasti ad assistere i nostri connazionali. Avevamo una grossa comunità di circa 20.000 italiani, alla fine ne sono rimasti molto pochi, però li abbiamo tutti aiutati ad uscire, poi a rientrare e in tante altre situazioni. Credo che la diplomazia italiana abbia fatto un buon lavoro e sono molto fiero di tutti i colleghi che hanno lavorato con me in questi ultimi tre anni".

Maria Cristina Sabatini