Una fiera degna degli albi d’oro Attese oltre seicento bancarelle Stop alla vendita degli animali

"Si torna alla normalità dopo il Covid e per la prima volta entrerà in vigore il regolamento di tutela degli animali che ne vieta la vendita, deliberato dal consiglio comunale nel 2014 e modificato nel 2017, poi mai applicato". La tanto attesa edizione 2023 della fiera di San Giuseppe manda definitivamente in pensione le restrizioni imposte dai protocolli anti pandemia e i banchi popolati da cuccioli, uccellini, tartarughe, criceti e tante altre specie.

Ad annunciarlo è l’assessore al commercio del Comune Marco Frascatore, mentre il conto alla rovescia è ormai nel vivo. "Saremo a pieno regime – continua –, con oltre 600 banchi che la rendono delle più grandi in Italia e ci aspettiamo un grosso riscontro riguardo le presenze: sarà una bellissima festa". Il ban alla compravendita di animali, sancito dalla giunta Federici, avrebbe dovuto fare il suo debutto nel 2020, quando il virus spazzò via anche questa centenaria tradizione, infuriando anche nel mese del patrono degli spezzini. "Avevamo già comunicato nell’anno precedente il divieto di vendita a partire dalla successiva edizione, poi accadde ciò che tutti sappiamo" spiega Frascatore. Ora si volta pagina, puntando sul consueto cavallo vincente: una formula consolidata, con un serpentone di suoni, colori, odori inconfondibili. Un’offerta caleidoscopica, in programma venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dalle 8 alle 20, con un posticipo alle 22 sabato in occasione della Notte Bianca. Quasi quattro i chilometri di percorso per una superficie di circa 15 mila metri quadri, nel perimetro compreso tra via Persio, piazza Bayreuth, passeggiata Morin (tranne l’area demaniale di largo Fiorillo), piazza Europa, via Chiodo. Ancora una volta, la fiera si dimostra un catalizzatore di ambulanti in grado di comporre una festa commerciale a cielo aperto, fra tradizione e presenze di lunga data e proposte innovative: 21 gli operatori provenienti dal territorio comunale, 24 dalla provincia e 543 da fuori; alla la regina del palato, la porchetta, panini o formaggi e salumi sono destinati 57 banchi; 65 a dolciumi, frutta esotica e simili (di cui 25 della zona tipica di Lamporecchio, con il brigidino); 158 i banchi di abbigliamento, 9 quelli alimentari provenienti dalle zone tipiche d’Italia (Sardegna, Romagna); 9 di frutta esotica; 52 casalinghi e articoli dimostrativi; tre di prodotti derivanti dalla lavorazione del cinghiale, cinque di ceramiche provenienti da zone tipiche di questa lavorazione; tre rivenditori di ferro battuto. In aggiunta, piazza Verdi sarà consacrata alle onlus, con circa 30 realtà presenti. Ciliegina sulla torta, la Notte bianca di sabato, festa nella festa: intrattenimento musicale – ma senza balli – fino all’1 del 19 marzo autorizzato nei locali, concessione delle aree antistanti in deroga per i negozi e giro fra i banchi fino a tardi.

Chiara Tenca