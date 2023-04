Una donazione al Gaslini in memoria di Bucchioni

Mayda, Giorgia e Fabio Bucchioni intendono ringraziare la Pubblica assistenza della Spezia per la perfetta organizzazione delle onoranze funebri del loro congiunto Giorgio e per il garbo e la rispettosa compostezza dimostrata dai suoi volontari. "Il nostro ringraziamento – affermano – si rivolge anche al dottor Bregnocchi, direttore delle cure palliative, e ai suoi collaboratori, per il prezioso e apprezzato servizio prestato con professionalità e per la sensibilità dimostrataci. Sono le persone che, come coloro che hanno accompagnato il nostro caro fino all’ultimo passo in questa vita, sanno offrire alla famiglia un vero conforto". La famiglia Bucchioni, nel ringraziare poi tutti per le attestazioni di affetto e stima, ricorda che, in memoria di Giorgio Bucchioni, è stata avviata l’iniziativa sostegno dell’ospedale dei Bambini con offerte a ‘Gaslininsieme’ all’indirizzo https:dona.gaslininsieme.org. "Insieme possiamo aiutare l’Istituto Gaslini, sostenendo la ricerca scientifica e l’assistenza, il miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’ospedale, l’umanizzazione dei suoi ambienti e l’accoglienza per le famiglie".