"Una decisione grave nel metodo e nel merito Andrà a incidere su ceti deboli e pensionati"

È un fronte compatto quello che si schiera contro la decisione di Palazzo Civico di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef. La pubblicazione in esclusiva da parte della Nazione della manovra di bilancio ha mosso le repliche immediate del fronte sindacale, unito nello stigmatizzare l’operato della giunta Peracchini. La Cgil parla già di mobilitazione. "La decisione dell’amministrazione comunale di aumentare l’addizionale Irpef allo 0,8% è di una gravità inaudita nel merito e nel metodo" afferma senza mezzi termini Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina, che sottolinea come "l’aumento andrà a incidere pesantemente sui ceti popolari e sui pensionati, già provati dalla crisi derivante dalla pandemia prima e dall’inflazione e dalla guerra oggi. Il Comune, invece di attivare la contrattazione sociale sul bilancio, come chiesto più volte dai sindacati, ci mette di fronte al fatto compiuto. Ci chiediamo anche a quali scopi sia destinato l’aumento del gettito: oggi non è dato saperlo. Un’autentica presa in giro, una mannaia sociale che si riversa sui più deboli come sempre. Chiediamo che la decisione venga ritirata: siamo pronti a mobilitarci".

Anche la Cisl, col segretario provinciale Antonio Carro e il responsabile Fnp Antonio Montani, si dice "fortemente critica. Si continua a fare cassa sulla parte di popolazione più debole, non condividiamo né il merito, né il metodo. La decisione colpisce principalmente lavoratrici, lavoratori e pensionati che in questi mesi hanno riscontrato il peso delle difficoltà più di altre fasce della popolazione. L’aumento esponenziale delle bollette e di tutti generi alimentari, che hanno determinato un aumento dell’inflazione, hanno provocato l’impoverimento dei nostri concittadini che si troveranno questo ulteriore aumento deciso unilateralmente dal Comune". Un coro negativo cui si aggiunge anche la voce della Uil. Sono Mario Ghini, segretario generale ligure, e Marco Furletti, segretario regionale con delega allo Spezzino ad esprimere un giudizio tranciante. "Dopo due anni di difficoltà e sofferenze il Comune della Spezia cerca di fare cassa sulla pelle di lavoratori e pensionati. Passate le elezioni ci si dimentica delle promesse fatte in campagna elettorale: è accaduto con il Governo e oggi sta accadendo con il Comune della Spezia". Ghini e Furletti, auspicando che "una decisione così grave possa avere margini di ripensamento", mettono nel mirino il Comune auspicando che "sarebbe opportuno che qualcuno scendesse dalla torre d’avorio per rendersi conto che fuori c’è un altro mondo fatto di sofferenza e bisogno". Un tema, quello dell’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale, che trova la posizione contraria anche della Confcommercio, che con il direttore Roberto Martini sottolinea che "siamo fortemente contrari. In un momento di sofferenza e difficoltà pensiamo che la decisione remi contro le famiglie e le imprese. La motivazione della giunta per questa manovra è stata che ‘l’aumento andrà a consolidare l’offerta di servizi e a consentire lo sviluppo di nuove progettualità’: aspettiamo di essere messi a conoscenza dei progetti che assorbiranno le risorse".

Matteo Marcello