La partita non è ancora chiusa ma il circolo del Partito democratico di Lerici e San Terenzo sulla vicenda del piano di dimensionamento scolastico non lascia passare sotto traccia l’atteggiamento dell’amministrazione comunale di Lerici. "Abbiamo assistito – commenta il circolo – a un cambio di posizione spettacolare da parte di sindaco e assessore che sicuramente ha spaventato tutti e favorito la retromarcia generale. La questione non è ancora terminata e per questo occorre vigilare perché non avvengano nuovi stravolgimenti di un piano pensato male, nel metodo e nella sostanza. Ma a Lerici abbiamo, purtroppo, l’ennesima conferma del fallimento delle politiche scolastiche e dell’assessore di questi 8 anni. Abbiamo assistito a una sorta di partita a Monopoli piuttosto che a una attività programmatoria con una clamorosa retromarcia dei protagonisti, dal presidente Peracchini ai vari sindaci di destra di fronte alle proteste di dirigenti scolastici, sindacati, consigli di istituto, amministrazioni comunali di centrosinistra e consiglieri di opposizione".