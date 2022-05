"Una città marina senza spiaggia Ma io ho un progetto nel cassetto"

È un veterano della politica ma la sua passione e la voglia di fare è come quella della prima volta. A entrare nella corsa elettorale Gaetano Russo, tipografo editore e candidato sindaco alla Spezia per la lista Civica “Città Nuova“ .

Questa non è la sua prima esperienza. Quante altre volte si è già candidato?

"Diciannove di cui dodici comunali, una a Vezzano, 4 regionali, una europea e la più recente in Regione come presidente".

Quali sono le principali proposte del vostro programma?

"Vorrei contribuire a risolvere gli annosi problemi che ci avvolgono contribuendo a creare nella società quei valori che mancano mettendo al primo posto salute, tranquillità, prosperità, serenità".

Uno dei nodi della città è la sanità. Quali idee per migliorarla?

"Per la sanità spezzina il nuovo ospedale è un elemento essenziale. Promesso, iniziato, poi bando per un nuovo appalto e ora di nuovo fermo questo perché non ci vogliono dire come stanno le cose e da allora mi domando come hanno fatto i cinesi a tirare su un ospedale di migliaia di posti in una settimana. Ma sono loro o siamo noi il terzo mondo? Abbiamo il privilegio in Liguria di avere uno dei più grandi architetti del mondo. Renzo Piano è riuscito a costruire il ponte Morandi in tempi minimi. Se avessimo affidato il progetto a Piano probabilmente l’ospedale sarebbe stato portato a termine. Io sono per la sanità pubblica quando si parla di salute nessuno può essere lasciato per strada. Servono primari bravi, ma alla Spezia ne arrivano sempre meno. Inoltre per me Alisa non dovrebbe esistere. È come se dopo avere eletto il sindaco nominassimo una commissione per fare il lavoro del sindaco..".

Territorio e lavoro: quali proposte per i giovani?

"Spezia ha dimenticato di essere un golfo per essere soltanto un porto che è importante ma non sufficiente. Il golfo significa turismo di grande qualità, ma ci pensa, Spezia città di mare senza spiaggia. Io propongo una spiaggia che dalla passeggiata Morin arrivi sotto la collina di Pitelli. Col professor Raggi abbiamo individuato anche l’area che ovviamente va bonificata".

A.M.Zebra