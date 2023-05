Una cena all’Oratorio per ’Storie sconfinate’ coi ragazzi del Casini

In occasione della manifestazione ’Storie Sconfinate’ che si è tenuta nei giorni scorsi tra Spezia e Genova e che ha accolto seminari, laboratori, giochi di ruolo, viaggi simbolici e mostre dedicati al tema delle migrazioni – un evento promosso, sul territorio, dall’istituto Capellini-Sauro – anche l’istituto Casini ha partecipato con una cena solidale organizzata nell’oratorio dei salesiani di Don Bosco. La cena solidale è stata dedicata a tutte le scuole coinvolte nel progetto e i proventi sono stati devoluti per sistemare gli ambienti per l’accoglienza di giovani immigrati. Le classi partecipanti sono state la 3A di cucina, la 4C di sala, la 2D, la 3E (sala) e la 4D (sala), insieme ai docenti Mario Vangeli, Cristian Biagioni, Alessio Barli, Maggiani Serena