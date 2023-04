Una call per “Non fare Stories!“ Workshop di comunicazione

Fino al 2 maggio è aperta la call per ‘Non fare Stories!’, workshop gratuito di comunicazione digitale. Condotto da Simone Pacini, docente di comunicazione digitale e ideatore del progetto Fattiditeatro, ‘Non fare Stories!’ previsto da venerdì 26 a domenica 28 maggio al Dialma Ruggiero di Fossitermi nell’ambito della prima edizione di ‘Tutta la vita davanti. Festival di teatro per vecchi del futuro’, progetto a cura di Alice Sinigaglia e organizzato da Scarti, all’interno della programmazione di ‘Fuori Luogo’. La call è rivolta a un massimo di 10 partecipanti di età tra i 17 e i 30 anni: studenti, lavoratori e curiosi delle arti performative, interessati a sviluppare competenze in digital storytelling e social media marketing. I partecipanti formeranno una redazione temporanea che seguirà tutti gli spettacoli e gli eventi collaterali del festival, sperimentando con i social per restituire emozioni, visioni e testimonianze. Per iscriversi inviare una mail a [email protected]