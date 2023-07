“Un voto, un pasto“ Settantamila euro alle associazioni solidali

“Un voto, un pasto“ è l’iniziativa lanciata da Coop Liguria. Settantamila euro corrisponenti a 14.000 pasti, il contributo complessivo che Coop Liguria donerà a una sessantina di associazioni del territorio impegnate nella lotta alla povertà, nell’ambito dell’iniziativa. Anche quest’anno, infatti, la Cooperativa ha scelto di incentivare la partecipazione dei Soci alle assemblee separate di bilancio, che si sono svolte tra maggio e giugno, esclusivamente con la solidarietà, impegnandosi a donare un pasto alle associazioni che si prendono cura delle persone in difficoltà per ogni voto espresso dai Soci. Grazie a 13.983 voti espressi – il risultato di partecipazione migliore di sempre per la Cooperativa – i pasti virtuali donati saranno 14.000, ma le associazioni riceveranno carte a scalare per acquistare direttamente nei punti vendita di Coop Liguria quello di cui hanno più bisogno per la loro attività di tutti i giorni: preparare pasti da servire nelle mense che accolgono le persone in difficoltà o confezionare pacchi alimentari per le famiglie segnalate come aventi diritto dai Servizi Sociali. Coop Liguria ha ideato la formula “un voto un pasto” nel 2020 e da allora sia la partecipazione dei Soci alle assemblee sia il contributo solidale sono costantemente cresciuti, fino a raddoppiare: se nel 2020 erano stati donati pasti per 35.000 euro, infatti, l’anno successivo il contributo è salito a 45.000, poi l’anno scorso a 53.000 e ora è arrivato a 70.000 euro, per un totale di oltre 200.000 euro euro donati al territorio in 4 anni.