Un volto nuovo alla rada Comune e Circolo Erix avanti con il progetto

Comune di Lerici e Circolo della Vela Erix assieme nel percorso che porterà a riqualificare la rada di Lerici. È stato approvato in questi giorni l’accordo che vedrà l’amministrazione comunale e lo storico circolo velico lericino inviare di comune accordo, entro la fine della prossima settimana, l’istanza per avviare l’iter al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale del progetto che, nei mesi scorsi, aveva ottenuto un primo parere favorevole da parte della Regione Liguria. Nei prossimi giorni, dunque, in base all’accordo appena sottoscritto, il Comune presenterà all’attenzione del ministero un unico progetto omnicomprensivo, del quale faranno parte dunque le opere previste dalla parte pubblica e quelle progettate dal circolo velico. Progetti che hanno un unico denominatore, ovvero il progettista Giovanni Procida Mirabelli di Lauro, autore di entrambi i pieni destinati a riorganizzare e riqualificare la rada lericina.

Il progetto che ha avuto un primo via libera lo scorso gennaio, col settore tutela del paesaggio e demanio marittimo della Regione Liguria che aveva dato il nulla osta alla variante al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, approvato nel luglio dello scorso anno dal consiglio comunale lericino. Nel dettaglio, il piano prevede il posizionamento di pontili galleggianti, destinati alla nautica sociale, senza aumento di posti barca in quanto sarà unicamente previsto il trasferimento a pontile di imbarcazioni oggi già a gavitello.

Tra le finalità del progetto, la riduzione dello specchio acqueo attualmente occupato dalle barche grazie alla razionalizzazione degli spazi garantita dai pontili, la pulizia del fondale dai corpi morti delle vecchie catenarie, che verranno rimosse e ricollocate, e la realizzazione di circa quaranta posti barca in transito, fondamentali per l’accoglienza marittimo diportistica. Il nuovo Pud prevede di fatto la dismissione dell’attuale campo boe gestito dal circolo velico Erix, con il contestuale ottenimento da parte dell’associazione di un’altra area finalizzata alla collocazione di pontili galleggianti a prolungamento dei pontili già in uso. I due progetti, ottenuto il via libera da parte del ministero dell’Ambiente, saranno successivamente analizzati in Conferenza dei servizi, con la raccolta dei pareri dei vari enti competenti e il definitivo via libera ai lavori. Un tema, quello della riorganizzazione della rada lericina, che da tempo scalda gli animi della politica e dell’associazionismo locale, ma che ha sempre trovato la ferma risposta dell’amministrazione, convinta della bontà del progetto.