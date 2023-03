Un volontario racconta la sua esperienza "Giusto aiutare chi si trova in difficoltà"

Abbiamo intervistato il signor Adriano, un volontario della Croce Bianca.

Signor Adriano, che cosa ha fatto?

"Nei mesi scorsi ho compiuto due tipi di viaggi. Nel primo ho portato beni di prima necessità a coloro che avevano perduto tutto, mentre nel secondo ho accompagnato in un luogo sicuro a Savona delle persone che hanno perso la casa."

Quindi si è recato personalmente in Ucraina?

"No, non sono andato fino in Ucraina. Nella prima missione sono andato in Ungheria, nella seconda in Polonia."

Quando ha svolto queste missioni?

"La prima nel mese di aprile del 2022, la seconda a maggio."

Quali sono le motivano che l’hanno spinta a compiere questi gesti?

"Trovo che sia giusto aiutare chi si trova in difficoltà se ne abbiamo la possibilità. Questo è il motivo principale per il quale mi sono iscritto come volontario alla Croce Bianca di Savona."

E’ andato solo o qualcuno l’ha aiutato?

"Oltre ovviamente agli altri volontari, gli abitanti di Savona hanno fornito molti beni, tra cui acqua, cibo, giocattoli, e raccolte fondi che sono stati fondamentali."