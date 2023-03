Un viaggio nel cuore della città con il libro ’Spezzini per sempre’

Alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo, oggi alle 18 è in programma la presentazione del libro ‘Spezzini per sempre. Viaggio emozionale nel cuore della Spezia’ (Edizioni della sera), con prefazione di Alberto Cavanna.. Saranno presenti il curatore Alan Bassi e alcuni degli autori. Crocevia di partenze e ritorni, la provincia spezzina si fa in queste storie destino e salvezza, in cui la voglia di andare per mare e quella di restare coesistono. Un volume collettivo in cui amore e appartenenza si legano a doppio filo per questo angolo, meraviglioso, di territorio ligure, mostrando una forte identità di cui andare fieri. È possibile prenotare il posto contattando la libreria allo 0187 020576. Prosegue alla biblioteca Beghi, ‘The book lovers club’, con appuntamento oggi alle 17 per ‘La percezione della realtà nella letteratura’. Prenotazione consigliata, info 0187 727885 o [email protected]