Un uomo di 56 anni trovato morto in casa dopo dieci giorni

A dare l’allarme sono stati i parenti che non lo sentivano da diversi giorni. Così ieri pomeriggio si son recati nella sua abitazione in largo deportati ebrei al Favaro e per entrare nell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Andrea Balloni aveva 56 anni ed abitava al quarto piano: è stato trovato sdraiato in terra, privo di vita ormai da diversi giorni. Eppure nessuno degli abitanti del palazzo, di proprietà dell’Arte, si era accorto di nulla nonostante il corpo fosse già in stato di decomposizione. Il medico legale intervenuto assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, ha stabilito che la morte risale almeno a dieci giorni, se non addirittura di più. Andrea Balloni viveva da solo, era pensionato e in passato aveva avuto qualche problema di salute.