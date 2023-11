Un turismo da record. Crescono le presenze. Si rivedono i cinesi: "Possiamo fare di più"

Se è vero che il successo sta anche nei numeri, allora il 2023 turistico della Spezia è di quelli da salvare negli annali. Mai come quest’anno i visitatori hanno scelto città: 584.574 presenze, in aumento di oltre il quattordici per cento rispetto allo scorso anno, e 258.656 arrivi, con un incremento che accarezza il diciotto per cento. E in aumento è anche il numero medio di notti che i turisti trascorrono nelle strutture spezzine, pari a 2,33. Pienamente assorbita la crisi post covid, i numeri presentati da Palazzo civico traguardano persino i dati da record del 2019. E se è vero che in città sono tornati in buon numero anche i cinesi – e con loro, tedeschi, francesi, americani, inglesi e australiani – la salute di un settore diventato trainante per l’economia della città è anche nella crescita delle strutture ricettive e dei posti letto: gli affittacamere in un anno sono aumentati da 275 a 292, generando un aumento di posti letto di oltre l’otto per cento (da 1863 a 1974). Unico cruccio? La carenza di alberghi, che però potrebbe essere presto colmata se, come affermato dall’assessore al Turismo, Maria Grazia Frijia "un gruppo di imprenditori vuole investire alla Spezia nella realizzazione di un albergo: hanno fatto una ricerca che sottolinea le potenzialità di questo territorio. Sul turismo abbiamo fatto un grande lavoro per aumentare la ricettività, l’obiettivo è valorizzare il sistema degli affittacamere e anche la parte alberghiera, che ci consentirebbe un ulteriore salto di qualità". Risultati eccellenti che, secondo il sindaco Pierluigi Peracchini, non vanno tuttavia limitati al grande lavoro di promozione, ma che sono il frutto di una più ampia crescita della città. "Un risultato storico, frutto del nostro impegno nell’ottica di destagionalizzazione e di ampliamento dell’offerta turistica – dice il sindaco –, grazie all’organizzazione di eventi che hanno attirato turisti dall’Italia e dal mondo, dalla programmazione dell’estate alle manifestazioni legate alla cultura e alla riscoperta della storia, alle esposizioni nei nostri musei; penso agli eventi sportivi, come i campionati nazionali di scherma, e gli eventi inclusivi come il raduno nazionale di escursionismo adattato e il Festival della vela solidale. Una programmazione che non arresteremo neppure in inverno, tutto nella cornice di una città che è sempre più vivibile. Continueremo – promette il sindaco – a investire e a migliorare: possiamo fare meglio per attirare ancora più visitatori". Una dichiarazione che stride con quanto sta accadendo a pochi chilometri di distanza, alle Cinque terre, dove si pensa di alleggerire i flussi turistici. "Credo che vivere i flussi come un problema sia fuoriluogo, i turisti sono una risorsa" rilancia il primo cittadino. Un settore che ha visto Palazzo civico investire anche per un nuovo sito turistico, visitspezia.it, una cartellonistica con Qr code in tutte le lingue del mondo tramite la quale avere indicazioni, e per il potenziamento dello Iat di via del Prione, raggiunto nel corso del 2023 da 17.181 turisti.

Matteo Marcello