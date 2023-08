Un trio per ’Chant du Rossignol’ nel piccolo borgo di Tivegna

Si sposta a Tivegna il Festival Paganiniano di Carro organizzato dalla Società dei Concerti. Il Trio Opera Viwa propone ‘Le Chant du Rossignol’, stasera alle 21, nel piccolo borgo del Comune di Follo. A comporre il terzetto la soprano Silvia Martinelli, il flautista Fabio Taruschio e il pianista Andrea Trovato. Il trio si è formato nel 2007 in seno all’associazione culturale ‘Opera Viwa’, attiva nella diffusione musicale e nella sensibilizzazione dei giovani alla musica. Ha svolto fin dalla sua formazione una fiorente attività concertistica, sia in Italia che all’estero, con un repertorio che spazia dalla musica da camera originale alla lirica, dalla musica antica alle american song. È spesso ospite di importanti manifestazioni internazionali. Di recente uscita il nuovo cd del Trio Opera Viwa, dal titolo ‘La Flu^te Enchante´e’ per l’etichetta giapponese Da Vinci Edition. Biglietti al botteghino in loco. Info: a [email protected] e al 351 6281806.