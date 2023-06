Un tesoro da scoprire Open day archeologico per sapere e scegliere "Tassello eccezionale"

"La notizia dell’emersione di vestigia di una grande domus rurale è davvero importante. L’amministrazione comunale appena insediata ha dimostrato subito spiccato interesse ed atteggiamento molto positivo di fronte al rinvenimento che aggiunge un tassello eccezionale alla conoscenza storica dell’intero territorio del Golfo ed è determinata nel mettere al corrente degli sviluppi dell’indagine la popolazione: buon senso e trasparenza sono le parole chiave del percorso di conoscenza appena avviato".

Fresco di nomina a consigliere delegato alla cultura del Comune di Porto Venere, Riccardo Balzarotti, dopo un decennio di politiche culturali senza acuti, rilancia con enfasi le rivelazioni della Soprintendenza improntate alla prudenza derivata dagli indizi allo stato degli scavi: tracce di grandi mura rasate e un frammento di un antico contenitore di olio deputato ai trasporti via mare in epoca romana. Sono affiorati dopo uno scavo di circa un metro sul limitare del campo sportivo verso il mare nell’ambito delle verifiche previste dalla Legge in caso di cantierizzazioni con accessi nel sottosuolo, in questo caso per il restyling dell’area sportiva intitolata a Carmelo Amenta in attuazione del progetto comunale che prevede di coprirla con un manto di erba sintetica nella prospettiva dell’uso duale: teatro di partite di calcio d’inverno, parcheggio durante l’estate.

Mentre si è risolto solamente in un buco l’altro altro scavo-pilota effettuato sul lato del campo che costeggia la strada d’uscita dal borgo, ce n’è quanto basta per cogliere una grande occasione: l’open day del cantiere archeologico. Sabato sarà aperto al pubblico, per vedere gli archeologi al lavoro ed ascoltare le spiegazioni del funzionario della Soprintendenza Luigi Gambaro (competente per territorio); le visite sono cadenzate ad ogni ora, dalle 10 alle 14.

"Durante l’evento – spiega Balzarotti – verranno fornite informazioni sullo scavo e sulla tipologia della villa romana che anche nel golfo della Spezia risulta attestata (oltrechè da diversi toponimi di origine fondiaria, come Muggiano, Fabiano, Pegazzano, Barbazzano e dalle scoperte emerse con la costruzione dell’Arsenale) dall’eccezionale esempio del vicino e noto complesso rustico-residenziale del Varignano vecchio".

Il futuro dell’area sportiva del Fezzano potrà risolversi a similitudine del lungo percorso che ha portato alla valorizzazione del sito alle spalle della base militare di palombari e incursori della Marina Militare? La domande è aperta e si salda con i problemi battenti: il reperimento di fondi per continuare gli scavi, i destini del progetto di restyling del campo e la sua compatibilità con le iniziative tese alla conoscenza dei reperti già emersi e di quelli potenzialmente emergibili. Ciò sullo fondo di rilievi e proposte che maturano dall’opposizione, consiliare ed extra : "Andava verificata la rilevanza archeologica prima di chiedere il finanziamento al credito sportivo, ora il rischio di danno erariale è concreto" dice Paolo Negro.

"Si stornino le risorse stanziate per il campo del Fezzano a favore di quello delle Grazie permettendo al primo di restituire la storia e aprendo il secondo alla valorizzazione pubblica" dice Fabio Carassale.

Corrado Ricci