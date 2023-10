Un tecnico manutentore

Azienda che si occupa di assistenza caldaie cerca 1 tecnico per manutenzione e riparazione caldaie. Saranno valutati candidati con esperienza anche minima e senza esperienza ma in possesso di diploma o attestato di qualifica professionale. Tempo determinato di 6 mesi. Orario 9-12 e 14-18, sabato mattina compreso. Offerta 49181. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it