Un tavolo sullo sfondo della zona logistica

"Per tutte le attività oggetto del protocollo d’intesa, le parti istituiscono un tavolo paritetico dedicato al monitoraggio delle iniziative già definite e al confronto periodico rispetto a nuove progettualità" spiega l’assessore Patrizia Sacconi puntualizzando un passaggio del comunicato congiunto: "Sia il Comune che Enel Produzione si riservano la facoltà di istituire tavoli dedicati a specifiche iniziative e di ampliare la partecipazione ai tavoli anche a stakeholder istituzionali, imprenditoriali eo sociali. Inoltre per le aree della Centrale non ancora identificate per le progettualità previste nell’accordo Enel valuterà la fattibilità di iniziative correlate alla filiera delle rinnovabili eo ulteriori progetti energetici correlati alla transizione energetica, le cui caratteristiche saranno oggetto di esame congiunto con il Comune", spiega l’assessore in assetto verde-blu, i colori delle rinnovabili e del distretto nautico che va oltre il "miglio" di viale San Bartolomeo: "D’ora in avanti abituiamoci a parlare di piccowatt...un segno dei tempi" dice Saccone con riferimento un’unità di misura legata al fotovoltaico per indicare la potenza massima raggiungibile da un impianto alimentato dai raggi a picco del sole.

Cresce intanto l’attesa per la nascita della Zona logistica semplificata, partita di cui La Spezia è spettatrice. "Il percorso avviato - evidenzia il sindaco - stimola a giocare d’anticipo sul piano delle idee in attesa del decreto governativo che delineerà le opportunità per gli investimenti imprenditoriali sull’area", che ricomprende Vallegrande...