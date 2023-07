Un signore degli abissi Dal mare più profondo lo spumante di Bisson dell’archeologo Lugano

Nell’ambiente è conosciuto come il signore degli abissi. L’ex professore di storia dell’arte e archeologia Piero Lugano, titolare dell’azienda Bisson con sede a Sestri Levante e dell’enoteca a Chiavari, ha iniziato il suo rapporto con il vino nel 1978 e attraverso un attento studio ha unito due elementi: la terra e il mare intuendo l’effetto benefico che proprio la profondità può avere nel vino. "La terra bagnata dal mare – spiega Piero Lugano – conferisce all’uva le caratteristiche ideali per la realizzazione di uno spumante di grande qualità perché il mare crea movimento e la temperatura sott’acqua è costante". E proprio la sua ’vita’ precedente da studioso di archeologia lo ha aiutato nella pratica, che ha radici millenarie. "Il ritrovamento nei fondali delle anfore di epoca romana – continua – è la prova che fossero un luogo di conservazione e da questo presupposto si è sviluppata la tecnica di affinamento del prodotto prima della vendita".

Il suo pensiero è stato tema di incontri, libri e ne parlerà anche alla rassegna ’Liguria da bere’ ovviamente presentando anche la sua produzione. "Siamo a 120 mila bottiglie al’anno tra varie tipologie – prosegue – realizzate nella tenuta di Sestri Levante nella quale oltre alla coltivazione della vite c’è spazio per l’agriturismo e la valorizzazione del territorio. Credo che la divulgazione sia fondamentale per noi produttori, che non offriamo soltanto bottiglie ma raccontiamo la storia della produzione e la sua cultura". La rassegna spezzina ’Ligura da bere’ è una bella vetrina alla quale ha partecipato con soddisfazione. "E’ un momento di condivisione perchè nel nostro settore c’è bisogno di confronto. Se nel vino c’è rivalità immotivata si va fuori binario quindi occorre coesione e contributo anche da parte dei colleghi". Un altra azienda emergente è quella del Ponente diretta da Marco Risso delle Cantine Sansteva di Santo Stefano al Mare in Provincia di Imperia. Dai fiori tipici della Riviera alla vite: la storia nasce da due tradizioni forti della zona. "Siamo partiti davvero da zero nel 2017 – spiega – e la prima vendemmia è stata nel 2019. Abbiamo recuperato un terreno che era utilizzato per la coltivazione dei fiori e lo abbiamo trasformato impiantando le prime barbatelle. Siamo passati dalla produzione di 7 mila bottiglie a 50 mila. "Abbiamo 7-8 etichette - prosegue Marco Risso - e dopo il Moscatello di Taggia siamo passati al Pigato, Vermentino e tra i rossi la Granaccia. Anche dalle nostre parti la cultura del vino sta sensibilmente crescendo e te ne accorgi non soltanto dalla vendita ma anche guardando i menù dei ristoranti. Fino a qualche anno fa la proposta era sempre legata alle Regioni tradizionalmente famose, da qualche tempo ci sono anche le nostre bottiglie".

Massimo Merluzzi