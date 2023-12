Un salto a piedi uniti dentro al futuro della tecnologia. Prendono il via domani al circolo Fantoni i ’Tech Talks’. Dalla realtà virtuale alle frontiere spalancate dal 3D

Una carrellata di appuntamenti riuniti domani pomeriggio al Circolo Fantoni in corso Cavour 371 alla Spezia, per mettere un piede dentro al futuro. Prenderanno il via alle 15, con il talk ’Realtà virtuale: prospettive e applicazioni’ i ’TechTalks’, evento organizzato dall’associazione Spezia Dinamika insieme all’azienda 3D Cyber, ideato per permettere ai partecipanti di esplorare da vicino le più recenti innovazioni tecnologiche. Il primo segmento sarà affidata alla fotoreporter Betty Colombo, che esplorerà le prospettive di questa nuova dimensione ponendo un’attenzione particolare alla rivoluzione da essa impressa alla narrazione visiva. Alle 15.45, seguirà quindi un workshop interattivo grazie al quale si potranno provare i visori Vr, mentre un’ora dopo sarà la volta dell’appuntamento intitolato ’La rivoluzione della stampa 3D’: Matteo Menozzi di Spazio Base, esperto in materia, si focalizzerà sui cambiamenti da essa portati e sulle trasformazioni indotte su processi creativi e costruttivi, fornendo una panoramica utile a comprendere come questa tecnologia influenzi i processi creativi e costruttivi. Chiusura alle 17.45 con il workshop che permetterà di sperimentare la stampa tridimensionale nell’accezione della creatività. L’evento è gratuito e aperto a tutti.