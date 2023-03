Un quadro a tinte fosche Usura e falsi in crescita Il nordovest è a rischio

Usura e contraffazione in crescita nel Nord-ovest rispetto al 2022, con un dato più alto della media nazionale. È quanto emerge dal report della decima edizione dell’iniziativa di analisi ‘Legalità ci piace’, ideata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research. L’indagine, realizzata tra il 17 febbraio e il 3 marzo, è stata effettuata su un campione statisticamente rappresentativo delle imprese del terziario, mettendo poi a confronto i dati nazionali con quelli delle macroaree geografiche. Un quadro a tinte fosche, quello immortalato dalla ricerca: nel Nord ovest il 7,8% percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza rispetto al 2022, un valore inferiore rispetto alla media nazionale pari al 10,3%. L’usura è il fenomeno criminale percepito in maggior crescita dagli imprenditori per il 28,9%, un dato superiore a quello nazionale pari al 25,9%, e proprio sui rischi di un’esposizione all’usura e al racket, i dati hanno evidenziato come il 15,3% degli imprenditori sia molto preoccupato. Di fronte a fenomeni di usura e racket, il 47,8% delle imprese ritiene che si dovrebbe denunciare, un valore più basso rispetto alla media nazionale del 59,4%, e il 32,4% dichiara che non saprebbe cosa fare (a livello nazionale il dato è al 30,1%). Anche i fenomeni sempreverdi dell’abusivismo e della contraffazione non fanno dormire sonni tranquilli agli imprenditori: il 68,3% delle imprese si ritiene "molto o abbastanza" penalizzato, soprattutto per via della concorrenza sleale e della riduzione del fatturato, un dato superiore alla media nazionale pari al 65,1%. "I dati riassunti fanno comprendere come sia importante tenere sempre acceso un faro sui fenomeni criminali come racket, usura e criminalità organizzata, spesso complicati da individuare, dei quali però c’è assoluta percezione – commenta Gianni Balducci responsabile Confcommercio La Spezia per le politiche di legalità –. Nel nostro territorio, che ha assunto negli ultimi anni predominante vocazione turistica, sono sempre più dilaganti fenomeni di abusivismo in tutti i segmenti della filiera. Strutture ricettive improvvisate, prive dei requisiti richiesti gestite eludendo la normativa di riferimento o guide turistiche non certificate, solo per fare due esempi, sono fenomeni che producono l’insoddisfazione del consumatore, con conseguente danno di immagine per il territorio".

"Notiamo che nell’assistenza contro la criminalità i soggetti sentiti più vicini dagli imprenditori minacciati sono le forze dell’ordine e le associazioni di categoria – sottolinea il presidente di Confcommercio La Spezia, Vittorio Graziani –. Confcommercio c’è, è presente e vuole continuare a collaborare con ogni realtà per contrastare la criminalità".