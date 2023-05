Un Putpurri 2.0 al Dialma In scena gli allievi-attori

Una consuetudine, il momento più bello per chi frequenta i corsi per divertirsi, sognano di diventare un attore vero. È un appuntamento che si ripete da tanti anni e che riempie di gioia la Compagnia degli Evasi: nei limiti delle loro competenze teatrali, ogni anno con l’arrivo di giugno, gli Evasi cercano di portare sul palcoscenico nel migliore dei modi possibili, gli aspiranti attori che scelgono di seguire i loro corsi di avviamento alla recitazione teatrale. Al Dialma Ruggiero di Fossitermi, venerdì alle 21, il gruppo diretto dal regista Simone Tonelli metterà in scena ‘Putpurri 2.0’. "Inizierete a ridere con cadute fragorose, battute surreali, interviste, problemi di lavoro, emergenze e morte – racconta Tonelli – conoscerete la vera storia di Ugo, di Andrea, di Peter Pan, di Olga e di altri personaggi che si aggireranno per il teatro, tra i quali una vecchia coppia di sposi. Vi commuoverete con Viola, Anna, Luca. Ascolterete poesie, canzoni, poesie scanzonate e canzoni spoetizzate". In scena, Anna Grignolio, Raffaele Praia, Franco Ceresini, Chiara Giordano, Marco Trapani, Simona Biagi, Beatrice Duce, Enza Costa, Fiorella Cavallini, Italia Caruso, Chiara Roncone, Sara Ceresini, Elisabetta Morellini, Amedea Guastini, Maria Elena Casentini, Mario Passaretti, Federico Rifezzo, Nicole Mazzola, Simonetta Avanzini, Stefania Campolini, Francesca Pisci, Franca Rapallo, Marcella Tundo, Morena Verdi, e la partecipazione straordinaria di Annamaria Vaccaro. Biglietto 10 euro (ridotto 8 euro per under 18 e over 65 anni). Info e prenotazioni: 335 8254436

Marco Magi