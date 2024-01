Un progetto per il supporto delle persone fragili

Proseguirà per tutto il 2024 a Riccò del Golfo il progetto avviato nei mesi scorsi dal Comune e dalla Croce Rossa con il supporto di Asl5 per la prevenzione e il supporto a favore dei soggetti fragili. Nel territorio riccolese, infatti, oltre all’avvio dell’infermiere di comunità presso gli ambulatori Cri di Riccò, inizia a farsi più presente anche il servizio a supporto e prevenzione delle patologie tra i soggetti più fragili. Ogni giovedì mattina Asl5 sarà in ambulatorio, mentre l’ultimo giovedì del mese il servizio sarà effettuato sul territorio attraverso il camper della Croce Rossa, per continuare la diffusione locale e territoriale e raggiungere chi fosse più restio a muoversi autonomamente. "Occorre evidenziare – spiega il sindaco Loris Figoli – che una volta stabilito il primo contatto, Asl5 segue fragilità e anziani in autonomia, rendendosi operativa per accessi domiciliari su appuntamento secondo richieste che arrivassero dal contatto diretto piuttosto dal servizio telefonico e via mail. Il servizio viene tarato sul paziente. Durante i contatti territoriali sul camper si cercherà di avvicinare a un concetto, da diffondere e accogliere, di prevenzione affinché le patologie o cronicità legate all’avanzata dell’età siano affrontate anche prima del loro insorgere e aggravarsi. Non ultimo, il servizio di orientamento e supporto post ricovero".