Un piano comunale per le antenne La svolta a Follo dopo le proteste

La vicenda della mega antenna installata a due passi dal parco comunale di Follo aveva ‘scottato’ tutti: i residenti di via San Martino, che hanno protestato invano contro la costruzione del nuovo dispositivo, e il Comune, finito nel mirino degli stessi cittadini e incapace di contrastare l’insediamento della nuova infrastruttura tecnologica. A distanza di mesi, il Comune guidato da Rita Mazzi prova a rimediare, avviando l’iter che porterà, probabilmente già entro la fine dell’anno, alla predisposizione di un piano di organizzazione del sistema di tele radiocomunicazioni. Un disciplinare che si pone l’obiettivo di individuare gli indirizzi ed i criteri di organizzazione e programmazione in materia di impianti per tele radiocomunicazioni, cui sono soggetti tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radio base, per telefonia mobile, radar, wireless, impianti di emittenza radiotelevisiva che possono comportare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici prodotti da sistemi di trasmissione, qualsiasi sia la loro potenza. Un piano che, soprattutto, individua le aree idonee all’installazione degli impianti e quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del territorio comunale. La giunta ha autorizzato l’ufficio urbanistica a individuare un tecnico al quale affidare la redazione del Piano, con lo specialista che si occuperà della zonizzazione del territorio e individuerà le aree quelle aree ritenute compatibili con l’installazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva, di telefonia mobile e wireless, e quelle invece dove l’installazione dei tralicci sarà vietata.

"In conseguenza delle nuove installazioni - si legge nella delibera - sono frequenti le controversie tra associazioni, comitati cittadini, amministrazioni locali e gestori di telefonia, difficilmente risolvibili anche a causa dell’assenza di una organica pianificazione territoriale della materia".