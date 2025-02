Un Palio di polemiche. Finanziamenti al Comitato: "Non torniamo indietro"

Nessuna intenzione di ritirare il contributo di 120mila euro concesso per l’organizzazione del centesimo Palio del Golfo. È il vicesindaco e assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, a fare chiarezza sulla principale manifestazione popolare del Golfo dei poeti, alla luce delle domande poste dai consiglieri del Pd nel corso dell’ultimo question time del Consiglio comunale della Spezia, che ha visto la presenza anche di alcuni rappresentanti delle borgate. Interrogativi che i dem hanno posto all’indomani della chiusura delle indagini preliminari legati al filone spezzino della maxi inchiesta regionale per corruzione, che vede tra gli indagati non solo Massimo Gianello, attuale presidente del Comitato delle borgate, ma anche lo stesso Comitato, fulcro dell’organizzazione di ogni edizione del Palio. "Tali circostanze si stanno verificando proprio durante l’anno della celebrazione del centesimo anniversario del Palio del Golfo, in cui per evidenti motivi l’attenzione sulla manifestazione è ancora più intensa" hanno spiegato i consiglieri del Pd, chiedendo di comprendere "quali siano le azioni che sindaco e assessore intendono intraprendere" rispetto alla vicenda. Per l’amministrazione, è stato l’assessore al Palio del Golfo, Maria Grazia Frijia, a rilanciare fiducia e sostegno al Comitato delle Borgate. "Il Palio rappresenta un’eccellenza del territorio, e per questo va tutelato e aiutato a vivere – ha detto l’assessore –. Memore del principio di presunzione di on colpevolezza, l’amministrazione comunale non può che attendere il lavoro della magistratura, senza addentrarsi in pronostici giudiziari che non le competono.

La natura privatistica del Comitato delle borgate rende impossibile un intervento diretto del Comune per modificarne la composizione. Inoltre, la normativa adottata dall’ente in materia di erogazione di contributi economici a favore di soggetti pubblici o privati non può neppure prevedere di subordinare la concessione di contributi o sovvenzioni a particolari requisiti morali dei legali rappresentanti". Per la Frijia, il Comune "deve prendere atto della libertà di determinazione del Comitato delle borgate nella scelta del proprio consiglio direttivo, e della conferma del presidente Gianello come da determinazione unanime del 3 settembre 2024". L’assessore, nell’elencare le strette procedure per la verifica dell’impiego dei contributi, sottolinea soprattutto che "quello che deve essere chiaro è che questa amministrazione non intende porre in essere atti di discrezionalità amministrativa, quali il ritiro del provvedimento concessorio del contributo stanziato per la realizzazione del centesimo Palio, perchè ciò significherebbe impedirne la realizzazione, con impossibilità per le borgate di sopravvivere e far fronte agli impegni assunti".

Matteo Marcello