Un paese con un territorio in lotta con l’acqua

Il Bangladesh nel sud dell’Asia, attraversato da più di 700 fiumi, prevalentemente pianeggiante. Per questo i fiumi tendono ad espandersi e allagare i campi distruggendo i raccolti. Questa nazione è tra le più povere al mondo nonostante sia una delle più densamente popolate. Oltre ai fattori naturali legati alla posizione geografica troviamo anche gli effetti dell’innalzamento del livello del mare che rendono il terreno salato ostacolando ulteriormente l’agricoltura. Le inondazioni provocate dai fiumi Ganges, Brahmaputra e Meghana Delta avvengono ogni 3/5 anni e due terzi della superficie viene inondata causando danni alla popolazione. Secondo gli esperti fra qualche decennio un terzo del Bangladesh si troverà sott’acqua. L’economia si basa sull’agricoltura e sono coltivati i due terzi della superficie. Il clima umido favorisce l’agricoltura e rende possibili tre raccolti annuali ma non bastano per la popolazione. Un terzo delle persone vive in condizioni di povertà estrema, mancano gli elementi base per la sopravvivenza: acqua, cibo, vestiti e casa. Il 41% dei bambini sotto i 5 anni sono affetti da malnutrizione cronica e vivono in scarsa igiene. I giovani non hanno possibilità di frequentare la scuola e i casi di sfruttamento minorile hanno dimensioni allarmanti, la maggior parte delle donne è analfabeta. Azione contro la fame organizza programmi di sicurezza alimentare fornendo acqua, cibo, promuovendo attività igienico sanitarie e attivando programmi di adattamento al clima.