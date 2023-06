Un occhio vigile davanti alle scuole Il Comune ringrazia i ’Nonni civici’

Finito l’anno scolastico, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti a chi ha dato una mano nella gestione del traffico davanti alle scuole. A palazzo civico si è svolto l’incontro tra l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e il comandante della polizia locale Francesco Bertoneri con i volontari delle associazioni Ada, Anteas ed Auser. I ’Nonni civici’, attualmente in servizio, sono 12 ed hanno sorvegliato le scuole elementari nei plessi scolastici di Via Sardegna, Piazza Verdi, Valdellora, Stradone D’Oria, Via Della Torre Pegazzano, Fabiano, Via Pianagrande (Rebocco), Via Dei Pini (Melara), Via Napoli. Chi volesse entrare a far parte del gruppo dei volontari può farlo rivolgendosi alle singole associazioni ai seguenti recapiti: Ada sede di via Persio 35 te 0187-777544, Anteas sede di via n. 52 tel. 0187-8507205, Auser sede di via Parma 24 telefono 0187513108.