Un nuovo laboratorio all’Its "Un risultato che dimostra quanto conti la formazione"

Un nuovo laboratorio, finanziato con fondi Pnrr assegnati all’Its della Spezia, verrà realizzato nella struttura della Scuola edile spezzina (nuova sede dell’Istituto), garantendo alla Spezia un innovativo centro di formazione, ricerca e sviluppo a disposizione dei giovani studenti, delle istituzioni e delle imprese. "Questo risultato – ha detto il presidente della Fondazione Its Roberto Guido Sgherri alla chiusura dell’accordo per la nuova infrastruttura – dimostra come e quanto il territorio, tramite le sue Istituzioni sia pubbliche che private industriali e sindacali, percepisca l’importanza della formazione di alto livello in vista di ricadute strategiche. Con questa collaborazione si ottengono risultati eccezionali come quello prospettato"