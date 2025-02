Un nuovo audiometro per Otorinolaringoiatria donato dal reparto Psal

La struttura complessa di Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, in acronimo Psal, diretta da Silvia Simonini, ha acquistato con propri fondi, attraverso una procedura di affidamento diretto, un audiometro diagnostico tradizionale autonomo con cabina audiometrica e li ha donati al reparto di Otorinolaringoiatria diretto da Giorgio Ferrari. La strumentazione, costata circa 16mila euro, è stata installata in corsia, al piano terra del padiglione 5, e verrà utilizzata per le attività istituzionali d’indagine di malattie professionali inerenti ipoacusia da rumore.

Il nuovo audiometro offre diverse funzionalità, una completa integrazione con il pc e opzioni di stampa diretta. Ha un design compatto e portatile ed è dotato di un grande display grafico a colori regolabile ad alta risoluzione. Offre una variegata batteria di test diagnostici e una memoria interna per 500 pazienti o 50mila sessioni di test, oltre a materiale per audiometria vocale. Si implementa con una cabina audiometrica che consente un ottimo controllo acustico ambientale e permette di effettuare lo screening in conformità alla normativa.