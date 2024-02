Un mito che arriva da Limite sull’Arno. Oltre 970 addetti su quattro cantieri

Quattro cantieri fra Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa e una forte connotazione green dei suoi yacht e superyacht, tecnologicamente fra i più avanzati del mondo, destinati a una clientela d’élite. Una lunga storia quella di Sanlorenzo. Fondata nel 1958 a Limite sull’Arno (Firenze), culla della cantieristica italiana, la fabbrica si è ritagliata nel tempo una sua precisa identità, raggiungendo un posizionamento high-end del marchio. Nel 1974, Giovanni Jannetti acquisisce la società e crea di fatto il mito Sanlorenzo, producendo ogni anno un numero limitato di yacht, molto esclusivi, per comfort e sicurezza e tecnologia. Nel 2005, Massimo Perotti, presidente esecutivo, rileva la maggioranza di Sanlorenzo, guidandone la crescita e lo sviluppo sui mercati internazionali, preservando la storia del marchio. L’attività del gruppo (oltre 970 addetti) si articola in tre business: la Divisione Yacht (barche in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio tra 40 e 73 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri). Il punto di forza è diventata anche la gamma esclusiva di servizi per i clienti, quali un programma charter monobrand, servizi di manutenzione, restyling e refitting e formazione per i membri degli equipaggi. Fra gli ultimi investimenti ’green’, la copertura con pannelli fotovoltaici dei siti produttivi del gruppo, obiettivo raggiunto con Axpo Energy Solutions Italia.

F.A.