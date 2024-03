Un micio adatto a tutti. Sten in cerca di coccole

Se è vero che "Dio ha creato il gatto per permettere all’uomo di accarezzare una piccola tigre", come scriveva il cardinale Richelieu e il veterinario francese Fernand Méry dopo di lui; allora oggi possiamo aggiungere che deve avere sicuramente creato Sten per permettergli anche di giocarci. Dal carattere molto socievole, giocherellone ed estremamente affettuoso infatti, questo bellissimo esemplare adulto di gatto europeo tigrato, e di taglia media, è il perfetto compromesso alla compagnia del più grande felino vivente; nella sua versione mini e decisamente amorevole. Musetto tondo, grandi occhi verde cristallino e folto, morbido, manto di colore beige dalle nere striature; unico punto debole: il cibo che è infatti capace di intercettare dalle più lunghe distanze e reclamare come fosse a digiuno da un pezzo. Sten è entrato due mesi fa all’interno del gattile – parte integrante del canile municipale della Spezia - dopo essere stato qui scrupolosamente curato dal veterinario e dai volontari dell’associazione "L’Impronta" perché ritrovato ferito sul nostro territorio. Sten è oggi un gatto sano, vivace e costantemente impegnato nella continua ricerca di coccole da parte di tutti gli amici umani. Non sempre condivide di buon grado la compagnia di altri animali, soprattutto se felini maschi, Sten sta aspettando oggi una famiglia – con al suo interno, perché no, anche bambini e/o anziani – che possa dedicargli attenzioni, soddisfacenti sessioni di gioco e buone dosi di carezze.

Alma Martina Poggi