Un materasso abbandonato sulla scalinata della stazione

Pessimo biglietto da visita per i turisti che ieri mattina hanno raggiunto la città in treno. Ecco come si presentava la scalinata che collega la stazione ferroviaria a via Fiume. Qualcuno ha abbandonato un voluminoso materasso, oltretutto con un biglietto che riportava la scritta ’Ritriro Acam’. Difficile pensare che chi aveva prenotato il ritiro, magari uno dei tanti affittacamere della zona, abbia lasciato il materasso sulla scalinata.

Può essere magari che qualche buontempone, durante la notte, ne abbia approfittato per fare uno scherzo di cattivo gusto spostando il materasso. E magari è stato anche immortalato dalle telecamere di sorveglianza, che in quella zona sono numerose. Comunque il materasso è stato presto rimosso.