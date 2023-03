’Un mare di stelle’, una serata magica fra cielo e specie marine

Torna oggi l’appuntamento con le meraviglie del cielo stellato e delle forme di vita marine nella baia delle Grazie dove dalle 19.30 alle 24, si svolgerà la quarta tappa del progetto ‘Un mare di stelle - Dal microscopico all’infinitamente grande’, ideato dal progetto Percorsi nel Blu dell’istituto Isa2 La Spezia-Porto Venere e associazione Astrofili Spezzini e Società Astronomica Lunae. L’iniziativa cercherà di favorire la scoperta di specie marine poco conosciute. Le osservazioni in campo marino saranno guidate dallo staff di Percorsi nel Blu in collaborazione con studenti tutor dell’Isa2, istituto Capellini-Sauro e liceo Mazzini, con uso di microscopi digitali da collegare a smartphone e tablet. L’osservazione del cielo stellato sarà invece accompagnata dagli Astrofili Spezzini e dalla Lunae. Grazie ai potenti telescopi sarà possibile osservare la Luna, Giove, Marte e la nebulosa di Orione. Durante la manifestazione (gratuita info 349 4270854), verrà esposto il logo del Guinness World Record per l’asteroide ‘Palmaria’. Osservazioni dalle 19,30 a mezzanotte nella passeggiata a mare, davanti alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Per l’occasione apertura serale del Cantiere della Memoria per abbinare un’ esplorazione ideale negli abissi (con la mostra sui palombari di Nicola Micali) alle stelle nel cielo.

m. magi