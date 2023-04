Un ‘maggiordomo’ in ogni quartiere

Via libera dalla giunta regionale al finanziamento con 6 milioni di euro per il nuovo bando relativo alle attività di Custodi sociali e Maggiordomi di quartiere. La manifestazione di interesse, indirizzata agli enti del Terzo Settore, ha lo scopo di realizzare un macroprogetto regionale, finanziato interamente con fondi Fse, in grado di raccordare tutti gli interventi di innovazione sociale realizzati nell’area dell’invecchiamento attivo e dell’inclusione, e rivolti a persone fragili e anziane. Il progetto dei Custodi sociali prevede la gestione e lo svolgimento di attività di monitoraggio, prossimità, controllo e welfare leggero a sostegno delle persone anziane fragili, svolte dalla figura del Custode sociale affiancato da volontari adeguatamente formati, al fine di intercettare in maniera preventiva le situazioni di rischio e di bisogno nel territorio ligure in integrazione con i servizi forniti dai Distretti socio-sanitari. Il progetto del Maggiordomo di quartiere è destinato a cittadini, famiglie e singoli soggetti fragili o svantaggiati, l’obiettivo è svolgere attività di supporto quotidiano e di ascolto, conoscere le necessità delle famiglie, in particolare quelle in situazioni di momentanea difficoltà economica o sociale, fornire supporto alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie nell’organizzazione vita-lavoro e un supporto ai cittadini. "È stata una misura molto importante in uscita dalla pandemia – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alle Politiche socio-sanitarie Giacomo Giampedrone – ed oggi in Liguria è diventato un autentico punto di riferimento soprattutto per le persone anziane".