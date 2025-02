Un lupo a spasso. Appello del Comune

I cinghiali sono ormai una presenza abituale nel territorio. Ma da qualche giorno la presenza di un lupo, o più semplari, nella piana di Fiumaretta e altre zone del Comune di Ameglia ha fatto alzare il livello di attenzione. Sarebbero stati attaccati alcuni gatti e il timore che l’aggressione possa allargarsi anche a altri animali sta iniziando a preoccupare la popolazione. Per questo il sindaco Umberto Galazzo ha chiesto un incontro con Provincia e Regione oltre che con il collega Leonardo Paoletti primo cittadino di Lerici per chiedere un intervento del personale qualificato. L’ente infatti non ha in pianta organica dipendenti in grado di gestire l’emergenza degli animali selvatici, tanto più dei lupi.