Un Luogo dove sentirsi protetti: "Al sicuro dalle discriminazioni"

Si chiama “Luogo sicuro“ e il nome scelto per questo nuovo progetto della rete Raot della provincia della Spezia ne illustra l’identità: un’oasi dagli stereotipi, dalla mancanza di accettazione, quando non dallo stigma e dalla violenza. Una mano tesa verso la comunità Lgbtqia+, le famiglie e le persone vicine a coloro che ne fanno parte: si tratta di uno sportello di primo ascolto e accoglienza gestito da professioniste "sicuro, supportivo e non giudicante" spiegano i promotori, organizzato in modalità diffusa. Saranno, infatti, gli studi delle specialiste che gratuitamente si sono messe a disposizione ad ospitare dialoghi, confronti e terapie. "Un modo – sottolineano dalla rete anti omofobia e transfobia – per permettere a chi avrà bisogno di aiuto di trovare un posto neutro, senza essere messo all’indice da nessuno e salvaguardare la privacy, andando incontro a chi non vuole esporsi". "Chi appartiene alla comunità Lgbtqia+ - spiega la psicologa Tania Lunghi, volontaria – vive ogni giorno discriminazioni, mancanza di diritti, quando non peggio e questo si traduce in un forte disagio". Una condizione permanente che per la presidente della rete Valentina Bianchini è dimostrata dalle tante richieste di aiuto, che hanno portato all’attivazione del servizio. "Abbiamo ricevuto molte chiamate, mail e messaggi sui social, solo nell’ultimo anno - spiega la presidente Valentina Bianchini - il territorio sta manifestando il bisogno di spazi di accoglienza reale, dove potersi sentire accolti senza giudizio, dove incontrare persone, in particolare specialisti e professionisti formati e avviare un confronto.

Questo clima è percepito in modo molto forte e spesso è difficile trovare occasioni di ascolto; in più, pesano le esperienze pregresse negative e gli approcci basati sugli stereotipi legati all’identità sessuale. Tutto ciò causa difficoltà ad aprirsi ed è per questo che servono psicologhe con una formazione specifica su queste tematiche". Dalla reazione alla parola sprezzante ricevuta per strada al modo più giusto per rapportarsi con un figlio o un fratello che fa coming out, al cammino per uscire dalle discriminazioni o semplicemente per ottenere informazioni: l’utenza – che potrà ottenere in modo completamente gratuito, richiedendo un appuntamento tramite messaggio WhatsApp al +39 377 361 6200 o via email a [email protected] – potenziale è ampia e variegata. Con un ma.

"Ci terrei a sottolineare – dice Tania Lunghi – che questo tipo di servizio non dovrebbe essere ad appannaggio e onore economico di un’associazione e di singole professioniste che donano: sarebbe opportuno che un Comune lo erogasse, ma a livello amministrativo non abbiamo riscontrato alcun tipo di aiuto e dialogo, quindi abbiamo dovuto sopperire". "Questo ambiente è di provincia – continua, interrogata sulla vivibilità dello Spezzino – quindi lo stigma si percepisce in modo maggiore rispetto alle grandi città: è difficile ritagliarsi una bolla più ampia, è piccolo e ristretto". Lo sportello Luogo Sicuro s’inserisce nel più ampio progetto di creazione di una mappatura di professionisti sanitari, in grado di rispondere adeguatamente ed efficacemente ai bisogni espressi dalla comunità Lgbtqia.