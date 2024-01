Un lettino ipertecnologico per la Chirurgia generale

Un lettino tecnologicamente avanzato in dono al reparto di Chirurgia generale del Sant’Andrea. Un regalo utile e importante, quello fatto dall’associazione ’Il mondo dei fari’, acquistato con fondi raccolti attraverso la vendita del libro “Un passo oltre alla tempesta alla ricerca dell’arcobaleno” scritto dall’ex paziente Alessandro Camaiora. La ceri monia di donazione è avvenuta ieri, alla presenza di Paolo Cavagnaro, direttore generale di Asl5, Cosimo Feleppa direttore facente funzione della Struttura complessa di Chirurgia Generale, e di Alessandro Camaiora, consigliere dell’associazione ’Il mondo dei fari’. Il lettino è stato donato da Asl5 all’ambulatorio delle stomie. La struttura di Chirurgia Generale si occupa anche della patologia benigna e maligna oncologica del tratto gastroenterico, degli organi solidi, e sono eseguiti interventi di parete e proctologica. Tratto distintivo della struttura è la chirurgia laparoscopica, condotta con accessi mini invasivi: i risultati di questa metodica, rispetto alla chirurgia tradizionale, sono rappresentati da un minor traumatismo per il paziente, tempo di ospedalizzazione limitato, un recupero più rapido, una riduzione importante delle cicatrici che salvaguarda l’estetica. da qualche anno durante gli interventi viene utilizzata l’immunofluorescenza con verde di indocianina, una tecnologia che permette di valutare la vascolarizzazione dei tessuti nonché di aiutare i chirurghi nella ricerca ed asportazione dei linfonodi durante gli interventi di chirurgia oncologica.

Quello appena trascorso è stato un anno che ha visto il raggiungimento di importanti traguardi per il reparto; 83 pazienti sono stati trattati per neoplasia del colon retto con una mortalità a trenta giorni, per quelli in elezione, pari allo 0% (la media nazionale si attesta intorno al 4%) e che ha superato di poco l’1% per i casi in urgenza. Altro risultato importante è stata la penetranza della laparoscopia nel trattamento delle neoplasie in elezione, che sfiora il 100% contro una media nazionale del 50-55% e che varia molto sul territorio nazionale dal 18 all’80%.