Un istruttore contabile sul settore dei tributi

Il Comune di Tribogna, in provincia di Genova, ha indetto un avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato mediante contratto di formazione e lavoro di 1 posto di istruttore contabile part-time orizzontale (30 ore settimanali) comparto regione autonomie locali da inserire nel "servizio finanziario e tributi del comune di Tribogna. Fra i requisiti generali e specifici richiesti, età non superiore ai 32 anni compiuti, diploma di scuola superiore. La domanda, redatta in carta semplice, corredata dalla fotocopia della carta d’identità dovrà essere indirizzata a Comune Di Tribogna – Piazza Nando Soracco 61 – 16030 Tribogna (GE), da presentarsi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected], direttamente all’Ufficio protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra specificato entro l’8 marzo. Per altre informazioni sui requisiti generali e specifici richiesti e sulle modalità di svolgimento del concorso visitare il portale del Comune.