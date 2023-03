Un impiegato contabile per azienda di Vezzano

Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettrici civili, industriali ed affini ricerca impiegato amministrativo-contabile. La risorsa si occuperà della fatturazione elettronica, emissione, controlli e scarico documenti, esiti e PDDPrima nota completa (no liquidazione Iva), archivio a norme di DDT e documenti, controlli clienti fornitori, gestione banche e scadenze pagamenti, pratiche amministrative, posta elettronica e pec, gestione generale personale dipendente (no elaborazione cedolini). Richiesta esperienza di 1 anno, successiva al 2019. Preferibile conoscenza del gestionale Team System. Richiesto iploma di ragioneria e conoscenza di base della lingua Inglese. Età dai 30 ai 45 anni circa. Si offre tempo determinato di 3 mesi trasformabile a tempo indeterminato, al mattino, 8-12 per iniziale affiancamento, per passare in seguito a orario pomeridiano o alternato. Sede Vezzano L. Offerta 45272. Sito della regione