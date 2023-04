"Un grave attacco ai nostri diritti Ma continueremo a farci sentire"

"Siamo sdegnati e increduli. Ma non arretreremo di un passo nella difesa di quei diritti che, con fatica, vogliamo vedere riconosciuti a Spezia e in tutto il Paese". Senza tanti giri di parole la Rete Anti Omofobia e Transfobia La Spezia (Raot) boccia su tutta la linea la mozione discussa in consiglio comunale che "definisce come illegale" la carriera alias del Capellini Sauro "e ne chiede la segnalazione all’Ufficio scolastico e al Ministro dell’Istruzione". Durante la presentazione della mozione il consigliere Cenerini, promotore dell’istanza, "ha tenuto a sottolineare – sottolinea la presidente di Raot Valentina Bianchini – come questa non fosse mossa da valenze ideologiche ma dalla presunta illegalità dell’iniziativa. E a nulla sono valsi i numerosi interventi di opposizione che hanno rimarcato le basi normative, prima fra tutte la Costituzione, che ne sostengono la legittimità". Caduti nel vuoto anche "i richiami a temi di più ampia portata che informano sulla necessità dell’istituzione delle carriere alias nelle scuole: sostegno al benessere psicologico e tutela diə studenti e studentesseə transgender, contrasto all’abbandono scolastico. Cenerini – prosegue Bianchini – ha continuato sulla fantomatica illegalità delle carriere alias, fino a sfociare in dichiarazioni irrispettose delle identità transgender".

Dito puntato anche sulla maggioranza consiliare "rimasta silente, che tranne una singola voce, non si è pronunciata e non ha preso posizione se non nella votazione finale, in merito a una tematica tanto importante". La mozione è stata approvata con i voti favorevoli "di maggioranza e sindaco" dice Bianchini. "Tanta amarezza ma anche la ferma volontà di non mollare la presa e anzi, "continuare a far sentire la nostra voce, ad adoperarci per divulgare informazione corretta sulle questioni che ci riguardano per ripararci dagli attacchi che provengono anche dalle istituzioni che dovrebbero tutelarci". Restano "sdegno e l’ incredulità per una deriva e un attacco istituzionale così esplicito ai diritti della comunità Lgbtqia+".

Critiche arrivano anche dal mondo sindacale. "Da parte della maggioranza di centro destra è stata scritta una brutta pagina politica: esprimiamo massimo sostegno al Capellini e ci mobiliteremo affinché i regolamenti alias siano approvati anche in altre scuole del territorio" dice Laura Scotti, segretaria generale della Flc Cgil spezzina, che continua: "La mozione Cenerini attacca un diritto e l’autonomia scolastica e non riusciamo proprio a comprendere le motivazioni di chi vuole eliminare un diritto che non toglie niente a nessuno; al contrario, un diritto acquisito in più è un diritto per tutti".