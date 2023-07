Un gioco al sax Trio da Bacchus

L’osteria Bacchus ospita stasera Il Gioco, progetto del sassofonista Leonardo Rosselli (nella foto). Nel locale di viale Amendola arriva dunque un trio bassless formato da tre giovani musicisti marchigiani, ovvero Leonardo Rosselli ai sassofoni, Thomas Lasca alla chitarra e Andrea Elisei alla batteria. La natura di questa formazione caratterizza fortemente il sound e permette ai musicisti di connettersi tra loro ancora più profondamente attraverso l’ascolto reciproco e l’interplay. Il gruppo, nato ufficialmente nel gennaio del 2019, ha già all’attivo due album, ovvero l’omonimo ‘Il Gioco’ (Emme Record Label, del 2020) e ‘We’ve Got The World On A String’ (Nügo Records, di quest’anno). La loro musica, composta prevalentemente da composizioni originali, abbraccia diversi stili musicali, dalla world music al rock, e li riunisce tutti sotto un’unica matrice che è quella del jazz e della musica improvvisata più in generale. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 339 4908117 (anche per le prenotazioni).