Un ’Funerale all’italiana’ Al Dialma la prima tappa di ’Tutta la vita davanti’

‘Tutta la vita davanti’, il nuovo festival teatrale targato Scarti e a cura di Alice Sinigaglia, sarà protagonista al Dialma per tre giorni consecutivi. Oggi la prima tappa che si aprirà alle 19 con ‘Funerale all’Italiana’ di Benedetta Parisi (anche in scena) e Alice Sinigaglia, un monologo che non vorrebbe essere un monologo ma celebrazione, un momento collettivo, un racconto condiviso da Eduardo alle memorie familiari, dall’antropologia alla religione. A raccontarlo è la giovane e talentuosa Benedetta Parisi: "Il pubblico viene accolto in sala come in una chiesa, invitato a partecipare ad un funerale che però non si compie, che si trasforma in gioco, aneddoto, racconto. La narrazione sfugge, si perde tra passato e futuro, in continuo gioco di rimandi e passaggi di tempo che ci parlano di famiglia e tradizione, di antenati e di discendenze. Andando ad incontrare i morti e i vivi e abitandone i corpi, l’interprete traccerà un percorso all’interno della memoria e del rito funebre, oggi incrostato di formalità, alla ricerca di un momento di verità in cui, forse, possa essere ancora possibile il senso di un rituale". Si continua alle 20.15 con ‘end-to-end’, progetto di Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo, in cui a partire dalla chat di una relazione sentimentale conclusa, luogo di un’intimità condivisa, si indagano le contraddizioni del linguaggio amoroso e della comunicazione digitale. "La crittografia end-to-end – spiegano gli artisti – è un sistema di comunicazione grazie a cui, nello scambio da un estremo (end) all’altro, il messaggio è cifrato dal mittente e potrà essere decodificato solo dal destinatario. La parola end è traducibile sia come estremo che come fine.

A partire dalla chat di una relazione sentimentale conclusa, ‘end-to-end’ si pone l’obiettivo di indagare le contraddizioni del linguaggio amoroso e della comunicazione digitale. La chat sembra infatti il luogo di un’intimità condivisa. Tuttavia lo schermo esclude la tridimensionalità dell’altro. Quando questa intimità finisce, cosa lascia dietro di sé?". Alle 21.15 tocca a ‘Biancaneve e i sette nazi’, regia e drammaturgia Nicoletta Nobile con Gabriele Anzaldi, Rocco Ancarola, Giorgia Iolanda Barsotti, Giorgia Favoti, dramaturg Giulia Trivero. Un lavoro che intende indagare nella storia originale di Biancaneve e delle varie versioni che ne sono state scritte. Che fine ha fatto Biancaneve? Bontà, ingenuità e condiscendenza. E` qui che vive rinchiusa dal giorno in cui è stata scritta. La ritroviamo in compagnia della Regina cattiva. Dei cari sette nani (che sono due), la tengono al sicuro. Nei tre giorni si terrà inoltre il workshop di comunicazione digitale social per amanti del teatro Under30 con Simone Pacini (fattiditeatro) ‘Non Fare Stories!’. Info: 333 2489192 (anche via whatsapp) e a [email protected]

Marco Magi