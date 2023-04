Un focus sulla nautica I referenti della Cna in visita nel Golfo

Visita spezzina per i referenti dell’area studi e ricerca di Cna nazionale per realizzare un Focus Group sulla nautica. I risultati del sondaggio e confronto con gli imprenditori rappresentano un contributo per la stesura del Rapporto annuale Cna ‘Dinamiche e Prospettive della Nautica da Diporto’. "L’attività del Focus Group con gli imprenditori spezzini è sempre molto proficua – spiega Antonio Murzi, referente Area studi e ricerca Cna –. È il terzo anno che viene svolto l’incontro con le imprese associate del settore. Le interviste hanno fatto il punto sull’andamento del settore dal 2020 con particolare rilevo a temi importanti come l’utilizzo delle aree demaniali. Gli imprenditori hanno confermato che, finita l’emergenza sanitaria, il settore vive una ripartenza con slancio, ma risente di diversi problemi quali la carenza di manodopera qualificata, lo sfruttamento di aree demaniali e la regolazione estremamente frammentata delle stesse". "Sono state coinvolte circa una decina di attività riguardanti tutto il settore, partendo da noleggio e locazione, refit e repair, subacquea e commercio – spiega Francesca Moriconi, referente sindacale Cna nautica La Spezia –. Un’occasione di confronto utile per mettere in risalto le difficoltà e i punti di forza del territorio spezzino. Il tema delle concessioni e dei servizi è in questo momento rilevante per il settore e siamo lieti che l’osservatorio si occupi di questo aspetto".