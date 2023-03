Un eremita sul marciapiede Sergio Castellitto al Civico

Sergio Castellitto torna sulle scene teatrali dopo quasi vent’anni, nel ruolo di un vagabondo che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere come ‘un eremita sul marciapiede’, e nel mentre riflette sul significato della vita. Doppio appuntamento con la Stagione di Prosa al Teatro Civico della Spezia: stasera alle 20.45 e domani alle 17.30, Castellitto sarà protagonista di ‘Zorro - Un eremita sul marciapiede’, tratto dal romanzo breve di Margaret Mazzantini e diretto dallo stesso attore. Uno spettacolo tragicomico ed emozionante, il monologo intenso di un uomo che, dopo una vita cosiddetta ‘normale’, si ritrova a vivere per strada. Di ‘Zorro’, Castellitto parlerà domani alle 11.30) al Pin, durante l’incontro aperto al pubblico e moderato dal direttore artistico del Teatro Civico Alessandro Maggi. Il protagonista della pièce è un uomo ai margini della società che riesce a vedere la realtà osservando la vita delle persone ‘normali’ e che è in grado di restituire attraverso una sorta di ‘filosofare’ allegro e infaticabile il ‘sale della vita’, la complessità e l’imprevedibilità dell’esistenza. "Stanno sul margine del grande fiume, intenti come pescatori in attesa – scrive Mazzantini – . Pescano nel nostro vortice quello che rimane, quello che schizza via, che gli appartiene per diritto. Hanno quegli odori concentrati, essenza d’uomo, come mosto, come seccume marino, roba sfinita dal sole o macerata dall’umido, roba che fa il suo corso. Zorro mi ha aiutato a stanare un timore che da qualche parte appartiene a tutti.

Perché dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c’è questa estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare". Per informazioni e per i biglietti è possibile recarsi al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), oggi dalle 8.30 alle 12, o al numero. 0187 727521 oltre inviare una mail a [email protected] É prevista la vendita online sulla piattaforma Vivaticket.

Marco Magi